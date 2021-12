O cantor baiano Jessé estreia nessa quinta-feira (27) sua primeira música autoral. O hit 'Só quero ficar' vai estar disponível em todas as plataformas digitais e junto com isso vem também um liryc vídeo que será lançado no YouTube.

O clipe propõe uma certa melancolia com uma Salvador preta e branca. Jessé canta nas ruas do Pelourinho, enquanto vivencia um momento de reflexão. Para a estreia da sua carreira, Jessé aposta em um R&B dramático e fala um pouco sobre jornadas afetivas.

Ele, que também compôs a música, afirma que o lançamento traz um pouco da sua trajetória. "Tem um pouco de vivência nessa letra e queria passar um pouco desse sentimento que tava guardado", conta.

Jessé, que nasceu em Salvador mas passou uma parte da sua vida em Santo Antônio de Jesus, sempre gostou de cantar. "Nas reuniões de família sempre tinha o momento de cantoria e era essa hora que aconteciam os shows" brinca o artista.

Durante a pandemia Jessé que encarou o desemprego, repensou em sua antiga vontade de apostar em seu talento na música. Com a ajuda de amigos e gravado de celular, o clipe foi feito de forma independente. "Sempre tive Beyoncé como referência e sentia essa vontade de entregar a arte por completo" afirma. O clipe foi gravado seguindo todos os protocolos levando em consideração a pandemia.

Veja o vídeo:

Da Redação Cantor baiano Jessé aposta em clima melancólico e R&B em seu clipe de estreia

