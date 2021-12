A solidão, a saudade e a vontade de estar com quem se ama, principalmente com a pandemia da Covid-19, inspirou o artista baiano Jeff Moura a a escrever a canção “O Dom” que já chega com clipe e sai em parceria com o selo Banana Atômica.

Com toques bregas e inspirado em nomes como Reginaldo Rossi, Milionário & José Rico, Fernando Mendes, entre outros e por crescer com caminhoneiros (o pai, o avô e tio por parte de mãe exercem a profissão), Jeff escolheu uma melodia envolvente e dançante para ficar coladinho com o/a parceira.

O clima influenciou também o clipe, que traz essa estética de baile com a vida na estrada. “Quando a saudade já não me cabia resolvi fazer essa canção. Ela nasceu da necessidade de falar dessa saudade coletiva, pois diversos corações naquele momento de transformação dos eixos sociais estavam aquecidos de saudades e memórias. Sendo assim, posso concluir que a inspiração veio do tesão reprimido pela solidão da quarentena”, conta Jeff.

Cantor baiano Jeff Moura lança single 'O Dom'

O clipe tem roteiro e produção do DJ Lerry, também responsável pela produção musical e os arranjos da canção. A direção é de Bruno Bitencourt e assistência de Fábio Oliveira e Ludimila Barros (Banana Atômica), no elenco estão Ran Rainha Psy, Jeff (Coletivo 7 cores), Kauny, Jheykson, Mayra, Jhonata Matos (Fruta), Lerry e Jeff Moura.

“O dom” integrará seu primeiro EP solo intitulado 'O amor é brega', que tem produção musical do DJ Lerry. O EP explora as sonoridades e temáticas do brega com as influências contemporâneas do arrocha, da música eletrônica, do tecnobrega e da música experimental, que sairá em parceria com o selo Banana Atômica.

Ouça a 'O Dom' no Spotify:

