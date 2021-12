Cantor Al Jarreau morre aos 76 anos em Los Angeles

O cantor Al Jarreau morreu aos 76 anos neste domingo, 12, em Los Angeles, nos EUA. A informação foi confirmada pelos representantes do músico no site oficial do artista.

De acordo com o 'VVN Music', Jarreau, que é conhecido por seu trabalho com jazz e R&B, havia sido hospitalizado na quarta, 8, para tratar de uma exaustão. Por conta disso, teve que cancelar alguns shows.

Segundo nota oficial do empresário do músico, Joe Gordon, ele morreu no hospital ao lado da esposa, do filho, de outros familiares e amigos. A causa não foi revelada.

De acordo com o representante do cantor, a família decidiu fazer uma cerimônia íntima para o velório. Eles pediram ainda que os fãs não enviassem flores ou presentes para o escritório ou para casa e sim contribuições para a fundação Wisconsin Foundation for School Music.

Premiado sete vezes com o Grammy, Al Jarreau seria uma das principais atrações da próxima edição do Festival de Música de Trancoso, que acontece em março, no sul da Bahia.

adblock ativo