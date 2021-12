Cantina da Lua comemora 70 anos

Nesta terça-feira, 28, a partir das 19h, o tradicional bar e restaurante Cantina da Lua celebra os seus 70 anos com uma série de apresentações. O cantor Ninha comanda a noite e elaborou um show em homenagem ao espaço chamado Luacústica. Também marcam presença a americana Princess La Tremenda, revelada no programa The Voice Brasil, o grupo Viola de Doze e o artista Menelaw Sete fazendo um tributo a Raul Seixas, entre outros convidados. Os ingressos custam R$ 20 (preço único).

adblock ativo