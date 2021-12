“Cantar é minha zona de conforto. Atuar é uma diversão”, diz Mumuzinho

Ele é ator, comediante, cantor, faz sucesso na televisão e no cinema. Mas é no samba que Mumuzinho se espalha e encontra o seu porto seguro. “Cantar é minha zona de conforto. Atuar é uma diversão”, revelou o artista, que ainda tem o sonho de apresentar um programa de música na TV, além de gravar canções em inglês. Após cinco anos sem registrar um show em DVD, lançar singles e se dedicar a outros trabalhos como as atuações na TV, ele sentiu a necessidade de apresentar um trabalho com várias faixas. Assim, nasceu “A Voz Do Meu Samba”, registrado em áudio e vídeo, e lançado nas plataformas digitais pela Universal Music.

O carioca de Realengo reuniu os amigos Alcione, Xande de Pilares, Dilsinho, Dudu Nobre e o grupo Vou pro Sereno em um show ao vivo gravado no Rio de Janeiro. “Tenho uma identificação muito grande com todos eles. O Dudu Nobre foi um cara que me ajudou muito lá atrás. Dilsinho é um menino que gosto também, muito talentoso. Gente boa. No começo contribui bastante com a carreira dele. O Xande é um sambista da melhor qualidade. A Alcione, eu me sinto já um braço dela. Ela é maravilhosa. Tenho um carinho enorme por ela. E o Vou pro Sereno é vizinho lá de casa”.

No repertório, o artista passeia do partido alto ao pagode romântico e samba de raiz. “Canto o que gosto e me identifico. Nesse DVD tem três músicas minhas”. No novo álbum composto de 20 músicas, sendo 11 inéditas, o primeiro single “Eu Mereço Ser Feliz” é um samba acelerado. A letra diz “Melhor que a vida não há”. E é com esse espírito que Mumuzinho volta aos palcos baianos no dia 24 de novembro na Arena Fonte Nova, na festa Pagodin. O evento ainda terá shows de Sorriso Maroto, Péricles, Turma do Pagode, Harmonia do Samba, Léo Santana, Ferrugem e Parangolé. Os ingressos, que custam entre R$ 66 e R$ 190, já estão no segundo lote e viram no próximo dia 8. Os bilhetes podem ser adquiridos sem taxa na loja do Pida do Salvador Shopping. “Vai ser um evento maravilhoso. Show alegre. Energia pra cima. O povo baiano é muito receptivo, verdadeiro e humano”, disse o carioca, que já se sentia baiano após comer uma moqueca. O cantor vê semelhanças entre o clima e a receptividade da Bahia e do Rio de Janeiro. Mas, conta um segredo. “ Aqui você sente o cheiro da alegria e da festa. O povo baiano te recebe com festa”.

Vencedor do quadro “Show dos Famosos” do programa “Domingão do Faustão” da Rede Globo, Mumuzinho pôde homenagear grandes artistas na TV como Dona Ivone Lara e Alcione. “ Ali você se desafia, sai da zona de conforto. Faz coisas que nunca fez. Foi uma oportunidade de eu descobrir muitas coisas”, contou, revelando que dedicou-se e divertiu-se muito com a experiência.

O lado ator

Atualmente, Mumuzinho está no ar no canal a cabo Multishow na série “A Vila”, onde interpreta o youtuber e músico Sinclair. “Lá a gente faz a gente mesmo, não é um personagem”. O comediante conta que precisa seguir um texto e roteiro, mas tem liberdade para improvisar e ser ele mesmo.

Um dos trabalhos na TV que orgulham o artista foi gravar o programa “Os Trapalhões“ e prestar uma homenagem aos ídolos de infância Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. “Poder homenagear os 40 anos dos Trapalhões foi um legado muito grande”. Na série, o artista era Mussa, uma referência a um dos integrantes da trupe que fez sucesso nos anos 80, Mussum.

Política

De família com origem humilde, Mumuzinho demonstra preocupação com a violência na sua cidade natal. “A gente sonha que melhore e almeja que isso tudo mude, porque tem muitas crianças morrendo. A segurança, a educação e a saúde precisam melhorar”. E faz também os seus desejos para o Brasil. “A gente está cansado de pessoas que falam que vão fazer e não fazem. A gente quer mudança. O que desejo para o país é uma renovação. Que o Bolsonaro seja os olhos do povo”, disse o cantor, que preferiu não se posicionar nas eleições a favor de nenhum candidato.

Devido a intensa agenda de viagens e compromissos, o artista diz que é um pai ausente para os filhos Hanry, João e Kaik. “Eles vão entender lá na frente. Quero garantir o futuro deles. Não quero que vivam do meu legado”. Criado no meio evangélico, Mumuzinho afirma que hoje sua religião é a fé e a força de vontade. “Eu sou da fé e estou fechado com ela”, afirmou.

