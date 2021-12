Convocando o rebanho, como chama seus fãs, a cantora Marília Mendonça atingiu a marca de mais de 3 milhões de visualizações simultâneas em uma live no YouTube, nesta quarta-feira, 8. No pocket show online, a sertaneja cantou sucessos da carreira, como “Apaixonadinha”, “Eu Sei de Cor”, “Todo Mundo Vai Sofrer”, dentre outros.

Dentre o público que assistiu o ao vivo, estavam celebridades como Joelma, Neymar, Pabllo Vittar e outros. Inclusive, em um dos momentos do show, Marília cumprimenta Jorge, da dupla Jorge e Mateus, comentando sobre a live dos artistas, que também atingiu a marca de 3 milhões de espectadores. “Estou muito chateada com vocês. Foi a maior ressaca coletiva da história”, brincou a cantora.

No Twitter, Marília Mendonça dominou os “Assuntos Mais Comentados” do Brasil, chegando aos mais comentados do mundo, com a hashtag #LiveLocalMariliaMendonca e trechos de suas canções, como “bem pior que eu”, “deixa mesmo de ser importante”.

A cantora se apresentou em uma espécie de sala de estar, iluminada em verde e sentada em uma poltrona. Segundo ela, a equipe de produção estava reduzida e obedecendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Durante o show, Marília Mendonça convidou os fãs para fazerem doações a vítimas da pandemia do coronavírus, através de um QRCode disponível na tela. As doações serão encaminhadas para três instituições beneficentes de cada estado brasileiro, uma delas é a Cidade da Luz, localizada no bairro de Pituaçu, em Salvador. A live também foi acessível, com um intérprete de Libras.

Assista abaixo:

Ashley Malia Cantando sucessos, Marília Mendonça bate mais de 3 mi de visualizações em live

adblock ativo