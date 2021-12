Cantador pernambucano realiza shows em Salvador

O cantador pernambucano, Paulo Matricó, realizará shows em Salvador nos dias 31 de agosto a 2 de setembro. o artista já lançou nove CD's, dois livros e recentemente gravou o DVD "Claro", reunindo seus maiores sucessos.

No dia 31 de agosto, o show de Paulo Maricó será no Espaço Gonzaguinha, no Gibão de Couro. É necessário pagar R$ 25 pelo couvert. Já no dia 1º de setembro, o pernambucano estará no Bazar Moda Gourmet Maria Cozinheira, na rua Minas Gerais, Pituba. O custo do courvet ficará por R$ 20.

E finalizando o circuito de apresentações, no dia 2 de setembro, o show será no auditório do Museu de Arte da Bahia (MAB), com entrada de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

