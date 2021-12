Canindé faz show em Lauro de Freitas

Um repertório embalado por canções que prometem exaltar o romantismo em uma noite dedicada aos corações apaixonados. Esta é a proposta do cantor Canindé, o rei das serestas, no show desta sexta-feira, 3, em Lauro de Freitas.

O evento, realizado a partir das 20h, no Izakaya Hall, localizado no Bairro Pitangueiras, contará com várias de suas composições consagradas na cantoria popular, na voz de nomes como Fagner e Luiz Gonzaga.

No espaço, todas as medidas de segurança estabelecidas para o combate ao coronavírus serão tomadas. O ingresso custa R$50 e poderá ser adquirido no local.

Reservas: 71 99658-4545 / 71 3508-2879

