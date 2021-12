Cangaia de Jegue inicia temporada de shows

A banda Cangaia de Jegue inicia sua temporada de shows de forró a partir desta sexta-feira, 14, sempre às 22h, no Municipal Lounge Bar, na Pituba. Os ingressos custam R$ 20 (Feminino) e R$ 40 (Masculino).

O grupo nasceu da união de quatro amigos e em seus 10 anos de história já carrega alguns sucessos no repertório. O hit Dança do Ice, cujo refrão é "você gosta mais de rede label ou ice?" e o Ai Se Eu te Pego, que ganhou destaque mundial na regravação do sertanejo Michel Teló, são alguns dos mais conhecidos. Além destas, tiveram Chama Essa Cerveja e Bolo Doido.

