Cangaia de Jegue faz show no Rio Vermelho

Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, acontece mais uma edição da Quinta da Cangaia, no Zen Dining & Music (Rio Vermelho), com a banda Cangaia de Jegue e convidados.



No repertório, a banda apresenta músicas que caíram no gosto do público, como "Ai Se Eu Te Pego" e outras canções que fazem parte da história da Cangaia. A abertura da festa fica por conta da banda de forró Sanfona com Dendê e do DJ Allan's.

