Cangaia de Jegue é confirmada no Ensaios do São João

A banda Cangaia de Jegue foi confirmada nesta terça-feira, 2, como uma das atrações da primeira noite da sexta edição do Ensaios do São João junto com a banda Estakazero. O projeto começa no dia 12 de abril e acontece até o dia 24 de maio, sempre às 21h das sextas-feiras, no Bahia Café Hall, localizado na Paralela.

A Cangaia surgiu há 10 anos no mercado musical com o primeiro Hit Red label ou Ice. Depois lançou a música Ai se Eu Te Pego, que lançou a Cangaia à conquista de vários prêmios na Bahia, fazendo com que a música ganhasse outros caminhos, chegando ao sucesso internacional, com a regravação do cantor Michel Teló.

