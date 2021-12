Cangaia de Jegue aposta em shows acústicos

Nem bem o Carnaval acabou e as bandas de forró já começam a preparação para as festas juninas. Este é o caso da Cangaia de Jegue, que resolveu apostar em um projeto intimista e fazer dois shows acústicos no Municipal Lounge Bar (Pituba). Os shows acontecem em duas sextas-feiras de março, nos dias 8 e 22.

A banda, liderada pelo cantor Norberto Curvêlo, vai realizar um desejo antigo, de possibilitar uma troca maior com o público em um ambiente de barzinho. Sucessos como "Ai, se eu te pego" estão no repertório dao show, que vai contar com diferentes convidados. Os ingressos custam R$ 25 (feminino) e R$ 50 (masculino). Mais informações pelo telefone 71 3035-8532.

Em abril, a banda volta a se reunir com a Estakazero nos ensaios de São João, que já entraram para o calendário oficial das festas que antecedem o período. Os shows acontecem no Bahia Café Hall, mas ainda não foi divulgada a data do primeiro evento.

