Candice Fiais lança disco "Blues Azuis" na livraria Cultura

Candice Fiais lança seu primeiro disco, intitulado "Blues Azuis", em um show no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, no dia 30 de maio. Com entrada gratuita, o show começa pontualmente às 19h. A entrada é gratuita.

Com 10 faixas autorais, o álbum passeia pelo jazz, blues, country e folk, com letras em inglês e português, revelando o universo de referências musicais da baiana, que é cantora, compositora e multi-instrumentista, e também aposta em uma linguagem pop.

A produção ficou por conta de Jorge Solovera, também responsável pelos arranjos do disco que marca o primeiro passo da carreira solo autoral de Candice.

"Blues Azuis" está disponível nas rádios digitais, como como Deezer, Rdio e Spotify, além de estar à venda no iTunes e na Amazon. O disco físico pode ser adquirido na Livraria Cultura do Salvador Shopping, e em breve nas principais lojas e livrarias do país.

