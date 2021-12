Candice Fiais apresenta show de blues sexta-feira

À frente da banda Anacê, a cantora Candice Fiais já dava uma boa mostra do seu talento em diversas apresentações pela cidade. Com seu grupo original desativado há alguns anos, Candice volta ao cenário, agora mostrando seu trabalho solo em show, sexta-feira, 16, às 21h, no Visca Sabor & Arte.

De caráter essencialmente bluesy, as canções que ela apresenta no palco estarão em seu primeiro álbum solo, a ser lançado até o fim do ano. No site oficial da cantora já é possível ouvir duas faixas finalizadas: De Verdade e Ode à Solidão. Há ainda uma curiosa versão bossa jazzy para At Last (Etta James).

Pelo que se pode ouvir aí, será um trabalho classudo, linha Susan Tedeschi (grande cantora do blues contemporâneo e influência declarada de Candice).

Méritos não só para ela, dona de bela voz, diga-se, mas também para o produtor/multi-homem Jorge Solovera, Ícaro Brito (guitarra), CH Straatmann (baixo) e Brian Knave (bateria).

Ansiosa - "O show ainda não apresenta todas as músicas autorais. Ainda estamos caminhando com as canções e os arranjos", conta Candice. "Até o ano passado, eu só fazia show de cover. Mas com esse desejo de fazer música autoral, demorou um tempinho para entrosar a banda", diz.

Como todo artista independente, ela trabalha devagar e sempre - o que não a impede de se sentir ansiosa para concluir as gravações: "Estamos trabalhando uma música de cada vez. Tem umas quatro ou cinco faixas prontas, mas a previsão é lançar esse ano mesmo, senão fico maluca", ri Candice.

"Pelo menos, estamos nos programando para isso. E quero lançar em CD físico, com show de lançamento e tudo. Quero muito, só penso nisso", reitera.

Quanto à antiga banda, Candice esclarece que ela nunca acabou. "Cada um foi para um lado, mas não acabou oficialmente. Um teve filho, o outro arranjou emprego e ficou ocupado demais. A Anacê ainda existe, mas estamos parados", diz.

No show, Candice não faz músicas do álbum da Anacê, O Mundo (2008). "É que são repertórios bem distintos. É outra linha na hora de compor, outro clima. A Anacê era mais pop rock. O solo é mais blues. Mais até do que imaginava", diz.

