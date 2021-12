Canções de Chico na voz de Susanna Stivali

O auto-exílio na Itália, em 1969, fez com que o jovem Chico Buarque gravasse seus primeiros sucessos no idioma que o amparou. Mais de quatro décadas depois, a obra do cantor e compositor renasce em italiano por meio do trabalho grandioso de Susanna Stivali.



Conhecida pela atuação na cena jazzística italiana, ela lançou recentemente nos dois países o disco Caro Chico, que conta com participação do homenageado na faixa Morena dali Occhi d'Acqua (Morena dos Olhos d'Água).



"Ele fez tudo tão simples e natural. Estava apenas ali, com vontade de compartilhar um momento na música. Era a música dele, mas de alguma forma ele me deixou sentir que naquele momento era nossa música. Uma grande lição. É assim que um poeta e um maestro generoso faz", conta a cantora e compositora.



A contribuição de Susanna Stivali amplia o universo das canções de Chico Buarque em italiano, mesclando as já conhecidas através das traduções de Sergio Bardotti com outras de Max de Tomassi, Ivano Fossati, Fiorenza Zanotti, Vinicio Capossela, Bruno Lauzi.



Mas o grande mérito do trabalho que une músicos brasileiros e italianos é fazer uma releitura que não descaracteriza a obra de Chico Buarque, nem suprime a personalidade da artista.



"Eu queria encontrar uma maneira de misturar meu background com o universo musical dele, uma maneira que me permitisse ser eu mesma, com minha linguagem, no meu modo de arranjar e cantar e, ao mesmo tempo, que respeitasse a música dele", explica ela.



Jazz e música latina



Seguindo esse caminho, Stivali não teme deixar o conforto do jazz e se aproxima do samba, bossa nova e ritmos latinos, como nas músicas C'e Piu Samba (Tem Mais Samba) , Samba del Grande Amore (Samba do Grande Amor), Era Tanta Saudade (Tanta Saudade).



"Eu venho do jazz, uma música que conheci e comecei a amar muito cedo, uma música cheia de diferentes influências. Ao mesmo tempo, minhas primeiras influências não foram do jazz. O que aprendi desses dois fatos é que é importante estar aberto a influências que podem vir de diferentes culturas e linguagens musicais", resume a cantora, natural de Roma.



Com arranjos bem elaborados e interpretação equilibrada, a artista encontra a medida certa.



Ela assina a produção do CD e divide a direção musical com Francis Hime, parceiro de Chico em muitas composições, como La Fidanzata di Tutta Città (A Noiva da Cidade), que integra o recorte de 12 músicas do disco. O compositor também é responsável pelo arranjo de três faixas



Na seleção, não poderiam faltar sucessos como La Costruzione (Construção); Era Tanta saudade, com participação do músico carioca Cícero; La Francesa (Joana Francesa); Beatrice (Beatriz), tendo a harpa de Cristina Braga como único instrumento; e Lei Era Lei, com a maestria do violoncelo de Jaques Morelenbaum.

