Cancelado o show de Jorge & Mateus em Vitória da Conquista

O show da dupla Jorge & Mateus, que aconteceria nesta sexta-feira, 9, em Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador), foi cancelado.

De acordo com o comunicado divulgado pela produtora do evento, a decisão foi tomada por questões de logística operacional em razão da gravação do DVD da dupla em Brasília, neste sábado, 10.

Em nota, a assessoria dos sertanejos informou que a decisão decorreu por inadimplência contratual por parte da organizadora do evento e que seria falso o motivo veiculado anteriormente por ela. Segundo o comunicado, medidas judiciais serão tomadas em relação ao caso.







NOTA DE ESCLARECIMENTO DA RASTA SHOW PRODUÇÕES SOBRE O SHOW DA DUPLA JORGE & MATEUS QUE ACONTECERIA HOJE EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. Posted by CONQUISTA SHOWS E EVENTOS on Sexta, 9 de outubro de 2015

