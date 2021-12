Cancelado o show da banda Jamz em Salvador

A banda Jamz não vai mais se apresentar em Salvador no dia 26 de setembro. O show da turnê "Insanos", que aconteceria no Salvador Music Place, no Hotel Sol Bahia (Patamares), foi cancelado.

A assessoria do grupo vencedor do Prêmio Multishow 2015, na categoria "Experimente", contou ao Portal A TARDE que uma nova data ainda não foi definida.

Em 2014, a Jamz foi vice-campeã do programa SuperStar, da Globo. Durante a competição, o grupo era apadrinhado por Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial.

adblock ativo