Canção de Elton John é a mais vendida do Reino Unido

A música "Candle in the Wind", composta por Elton John, é a mais vendida no Reino Unido desde que as listas de sucessos começaram a ser elaboradas em 1952, informou nesta segunda-feira (5) a empresa Official Charts Company.

Composta inicialmente em 1973, em uma homenagem à atriz Marilyn Monroe, a música de Elton John foi reescrita após a morte da princesa Lady Di, em 1997. No total, "Candle in the Wind", que virou uma espécie de tributo a Diana, vendeu 4,9 milhões de cópias no Reino Unido.

Em segundo lugar na lista da Official Charts aparece a música "Do They Know it's Christmas?", da organização musical beneficente Band Aid, com 3,69 milhões de cópias, enquanto "Bohemian Rapsody", do Queen, aparece em terceiro com 2,36 milhões de cópias vendidas.

Essa lista de sucessos musicais do Reino Unido, elaborada pela Official Charts Company, é uma das mais completas até o momento e marca o 60º aniversário da empresa.

Nos últimos 60 anos, mais de 32 mil canções fizeram parte das listas de sucessos do Reino Unido, mas somente 123 dessas conseguiram ultrapassar a barreira de um milhão de cópias, uma conquista que vale um espaço no livro "The Million Sellers".

Nessa seleta categoria aparecem artistas como Michael Jackson, Whitney Houston, Aqua, Cher, Bryan Adams, Britney Spears, Celine Dion, George Michael, Oasis, Elvis Presley e John Lennon, além de cinco faixas dos Beatles --"She Loves You", "I Want to Hold Your Hand", "Can't Buy Me Love", "I Feel Fine" e "Day Tripper"--, todas com mais de 1,39 milhão de cópias vendidas.

Segundo Martin Talbot, diretor da Official Charts Company, 178 milhões de cópias de músicas foram vendidas no Reino Unido somente no último ano, um número que, em 2012, deverá superar a marca de 190 milhões.

