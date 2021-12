Canção de Adele para 007 será lançada na internet na sexta

A cantora britânica Adele estreará a canção que compôs junto com Paul Epworth para o novo filme de James Bond, "Skyfall", em seu site 'adele.tv' na próxima sexta-feira às 0h07 no horário do Reino Unido, coincidindo com o 50º aniversário da saga.

Passados sete minutos da meia-noite de Londres (20h07 de Brasília) será possível escutar o esperado tema da cantora que mais discos vendeu nos últimos dois anos, vencedora de seis Grammy por seu disco "21".

Adele se junta, assim, a Tina Turner, Madonna, Shirley Bassey (que cantou em três filmes), Tom Jones, Nancy Sinatra, Alicia Keys e Paul McCartney na relação de grandes artistas que emprestaram sua voz "a serviço de sua majestade".

"Skyfall", a canção, será a primeira música inédita da artista após sua parada brusca por uma operação nas cordas vocais e estará disponível imediatamente após sua estreia on-line para compra e download.

No dia 5 de outubro de 1962 estreou "007 contra o Satânico Dr. No", com Sean Connery como o agente 007 e Ursula Andress inaugurando para o cinema o conceito de "bond girl", embora então não houvesse uma canção além da célebre trilha sonora composta por John Barry.

"Skyfall", o filme, é a terceira produção com o Bond que revolucionou os estereótipos, o mais loiro e menos sofisticado Daniel Craig, e, dirigida pelo oscarizado Sam Mendes, conta com um vilão latino interpretado por Javier Bardem.

Sua estreia mundial vai acontecer no dia 23 de outubro em Londres. Três dias depois, chegará ao Brasil.

