Canadense Simple Plan faz show em Salvador, com Banda Eva

Mocinhas, eles estão chegando. Os rapazes da banda canadense Simple Plan, uma das mais queridas do público adolescente mundo afora, se apresenta em Salvador neste domingo, no Bahia Café Hall (Avenida Paralela). De acordo com o caráter mais pop do que rock do grupo, a Banda Eva de Saulo Fernandes é a encarregada de fazer as honras da casa.

Fundada em 1999 em Montreal, centro francófono do Canadá, o "Plano Simples" parece ter dado certo sem dificuldades: estouraram na estreia fonográfica, com o álbum No Pads, No Helmets... Just Balls (2002).

Formada por Pierre Bouvier (voz), Jeff Stinco, Sébastien Lefebvre (guitarras), Chuck Comeau (bateria) e David Desrosiers (baixo), essa rapaziada chegada em chapinha e lápis de olho já lançou outros três discos de estúdio desde então, vendendo mais de 7,5 milhões de álbuns ao redor do mundo.

O som é aquilo que se convencionou chamar de "pop punk": canções simples e fáceis para a garotada cantar junto, com uma guitarra mais pesada aqui, outra ali - mas, no geral, trata-se de um som plenamente comercial e acessível.

O show deverá ser calcado no repertório do último álbum, Get Your Heart On! (2011), mas hits como Welcome To My Life, Crazy e Perfect World certamente estarão no set list.

Por uma agenda de shows - Quem costuma esperar bons shows de artistas internacionais em Salvador já sabe que o caminho mais curto entre soteropolitanos e espetáculos de qualidade é na direção do aeroporto - mesmo que, hoje, esta situação seja bem menos aguda do que há dez anos atrás.

Mas ainda é muito pouco quando se vê a agenda de shows internacionais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e mesmo de capitais nordestinas como Fortaleza e Recife, que já deixaram Salvador anos-luz para trás.

Daí a necessidade de se apoiar e incentivar iniciativas como a da produtora deste evento, a Interplan, que também foi a responsável por trazer a ótima banda de reggae norte-americana Groundation à cidade.

"A vontade (de trazer mais e melhores shows internacionais à Salvador) existe, só depende da reação do público", acena Israel Misrach, sócio da Interplan. "Como o Brasil se inseriu definitivamente nas rotas internacionais do show business, estamos tentando abrir esse caminho por aqui agora", conta.

As dificuldades são muitas. E aonde falta estrutura, a tendência é sobrar improviso. "Nossa cidade tem uma vocação natural para festa, mas, mesmo assim, a gente tem uma grande dificuldade em relação a espaços adequados", admite Israel.

"Mas nossa ideia é reviver as grandes festas de bloco que rolavam nos clubes Bahiano de Tênis e Espanhol: você tinha uma banda de axé e uma de pop rock e era sempre casa lotada", lembra.

A boa notícia é que, nestes tempos de internet e redes sociais, as pessoas têm mais liberdade de escolha: "A difusão se dá de forma mais democrática do que no passado, quando as gravadoras ditavam o que as pessoas iam ouvir", acredita.

Se essa ditadura acabou ou não, isso é bastante discutível - o popularesco fabricado continua bombando -, mas é essa maior facilidade de difusão via internet que permite a vinda do Groundation a Salvador. "Que é uma banda não tão conhecida do grande publico, mas é maravilhosa e agrada quem gosta de música, não só reggae. E como essa, tem muitas outras", garante Israel.

O Simple Plan, a banda da vez, é um caso diferente. Ídolos da meninada, os jovens canadenses estão no auge da fama mundial. "O Simple Plan é uma banda consolidada, com faixa na trilha de Malhação e clipes na MTV. Uma banda de primeira grandeza no pop atual, que estamos muito felizes em poder trazer. Sem desmerecer ninguém, mas não é uma banda decadente. E como está vindo ao Brasil em várias capitais, por que não trazer pra cá?".

Se a empreitada vai se traduzir em novos shows de bandas "no auge" por aqui, isso ainda é algo a se ver. "Vamos aguardar o resultado desse show para avaliar atrações futuras. Como é nossa primeira experiência com banda desse porte, vamos aguardar", diz.

adblock ativo