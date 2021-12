Camisa de Vênus inicia turnê sábado

O Camisa de Vênus faz neste sábado, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, o primeiro show da turnê comemorativa dos 35 anos da banda. Da formação original do grupo só estão o cantor Marcelo Nova, que registrou a marca Camisa de Vênus, e o baixista Robério Santana. Eles se apresentam com Drake Nova, filho de Marcelo, na guitarra, e com Leandro Dalle (guitarra) e Célio Clouster (bateria).

A turnê segue para Fortaleza (dia 15), Natal (16), Recife (17), Porto Alegre (29), Novo Hamburgo (30), Belo Horizonte (6/6) e São Paulo (13/06). Uma produtora local negocia para que o grupo se apresente em Salvador em julho.

Os outros integrantes originais não podem mais usar a marca. Eduardo Scott, que substituía Marcelo Nova, inicia carreira solo, em julho, com o ex-Camisa Gustavo Müllem na guitarra.

