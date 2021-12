Camisa de Vênus faz show no Europa Club dia 29

O Camisa de Vênus vai fechar um ano agitado para a banda com um show, no dia 29, no Europa Club Rio Vermelho (Largo de Santana - Dinha). Intitulado Já Que o Mundo Não Acabou, Viva o Rock and Roll, o grupo brinca com o fato de que - espera-se - o mundo não tenha acabado no dia 21, como profetizado pelo calendário maia. Formado por Karl Hummel, Gustavo Mullen (guitarras), Eduardo Scott (vocais), Jerry Marlon (baixo) e Louis (bateria), a banda vai executar seu vasto repertório de sucessos.

