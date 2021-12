Caminhada do Samba será realizada no centro de Salvador no domingo

No próximo domingo, 3, a comemoração ao Dia do Samba – festejado no dia 2 de dezembro – reúne os amantes do ritmo em cortejo pelas ruas do centro de Salvador. Com o foco no combate a toda forma de violência, a partir das 13h, nove trios dos blocos que integram a União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba) saem do Campo Grande para a 12ª edição da Caminhada do Samba com as melhores atrações do gênero que irão embalar o Carnaval 2018 das agremiações.

Na prévia do Carnaval, a proposta é que todo folião vá de branco para cobrir todo o trajeto do desfile com a energia da paz que norteia todas as edições da caminhada que tem a característica de atrair público de várias gerações, abrindo a alta temporada de eventos em Salvador.

A troca de camisetas por uma lata de leite em pó pode ser realizada na sede do Reduto do Samba (R. Amparo do Tororó, nº 101, Nazaré. Contato: 3237-5344 ), do Alvorada (R. da Independência, 68 2º andar, Nazaré. Contato: 3322-3684) e do Alerta Geral (R. Direita da Piedade, Barris, nº 14. Contato:3329-6949)

“Além da nossa história de resistência em manter a tradição e fortalecer a presença do samba baiano no Carnaval de Salvador, a Caminhada do Samba também levanta a discussão sobre temas que, também, estão incluídos na nossa bandeira de luta como o combate à violência contra a mulher”, disse o diretor de eventos do Proibido Proibir, Luizinho, por meio de nota divulgada pela assessoria.

O sambista Walmir Lima – que celebra 70 anos de carreira e tornou-se referência nacional do samba baiano – e cantora e compositora referência da década de ouro do rádio, Claudete Macedo, são os homenageados deste ano. A edição deste ano conta com apoio da Bahia FM, TV Bahia, rádio Piatã, Itapoan FM, rádio Sociedade, Empresa Salvador Turismo (Saltur), Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e das secretarias de Turismo (Setur) e Cultura (Secult) do estado da Bahia.

A concentração será no Campo Grande e o encerramento acontece na Praça Castro Alves. Juntos, as entidades que integram a Unesamba – Alvorada, Alerta Geral, Pagode total, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Vem sambar, Amor e Paixão, Samba popular e Q felicidade–são as maiores e mais antigas referências carnavalescas do genuíno samba e já levaram mais 100 mil foliões no evento que faz parte do calendário de mobilizações populares em Salvador.

A Unesamba foi criada em 2005 com o objetivo de preservar a origem e essência do samba na Bahia, profissionalizar e fortalecer as entidades que atuam no gênero e são destaques da quinta, sexta e sábado de Carnaval.

adblock ativo