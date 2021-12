Camilly Victoria, filha de Xanddy e Carla Perez, investe em carreira musical

Camilly Victoria decidiu seguir os passos do pai, Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, e investir em sua carreira musical. Ela é estudante de produção musical nos Estados Unidos.

Em suas redes sociais, Camilly compartilhou uma foto em estúdio com a legenda: “Trabalho direto do coração chegando. Quase tudo pronto para lançar para vocês”.

“Definição de orgulho. Te amo, minha filha”, disse a mãe, Carla Perez. Enquanto que, o pai, Xanddy, comentou: “Filha, que Deus abençoe este trabalho lindo que vem aí e que o povo ame muito”.

Quando Camilly tinha 15 anos – agora possui 18 – , ela havia dado indícios da carreira musical, em uma participação no DVD da banda do pai cantando a música gospel ‘Ninguém Explica Deus’.

