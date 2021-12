Camila Nunes canta sucessos do pop no projeto Fera Music Live

O projeto Fera Music Live vai receber nesta quinta-feira, 19, a cantora Camila Nunes, para animar a noite do hotel. Fora da Lei, de Ed Motta, Love Yourself de Justin Bieber e Balada do Amor Inabalável, do Skank, estão na seleção feita pela artista.

A entrada é gratuita e vai acontecer no Restaurante Adamastor, dentro do Fera Palace Hotel, localizado na rua Chile, no centro de Salvador.

