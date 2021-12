Cameratas faz apresentações gratuitas em espaços alternativo

O Projeto Cameratas reinicia a programação de 2015 com apresentações gratuitas em espaços alternativos de Salvador. Nesta segunda-feira, 23, o público poderá conferir o Quadro Solar, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris, às 15h, e o Quarteto Novo, no Abrigo Mariana Magalhães, na Ladeira dos Barris, no mesmo horário.



Os grupos Opus Lúmen e Bahia Cordas, todos formados por integrantes da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que destaca obras de grandes compositores, também estão com apresentações agendadas este mês.

As apresentações do Opus Lúmen acontece nesta terça-feira, 24, às 16h30, na Igreja Santo Antônio da Barra (Barra) e na quarta-feira, às 16h, no Museu Carlos Costa Pinto (Vitória).

Bahia Cordas



Já o grupo Bahia Cordas se apresenta dia 25, às 15 horas, no CAPS Garcia, na rua Leovigildo Filgueiras (Garcia) e dia 26, no mesmo horário, no Instituto Feminino da Bahia (Politeama).



A Osba tem atualmente como curador artístico o maestro Carlos Prazeres.



