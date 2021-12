A apresentação do grupo Bahia Cordas, vinculado à Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), ocorre nesta terça-feira, 3, às 16h30, no Museu Geológico, e abre a programação de novembro do projeto que leva música de concerto aos espaços públicos da cidade. A entrada é gratuita.

