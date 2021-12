Cameratas da Osba fazem apresentações gratuitas neste mês

As Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresentarão seu repertório de música de concerto gratuitamente neste mês em Salvador e Lauro de Freitas. A programação tem início nesta terça-feira, 4, com o grupo Opus Lúmen, no Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, às 16h30, dentro do projeto 'Terças Musicais'.

No dia 24, a camerata Quarteto Novo fará duas apresentações em Lauro de Freitas, às 11h, no SPM, Centro de Referência Lélia Gonzales, na Rua Praia de Pajuçara, em Vilas do Atlântico, e às 14h, no Projeto Crescer, na Rua Marília Tereza dos Santos, 328.

Os grupos Quadro Solar e Bahia Cordas, formados por músicos da Sinfônica da Bahia, também fazem parte do projeto.

A Osba tem atualmente como curador artístico o maestro Carlos Prazeres e é mantida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult). As Cameratas também realizam ensaios abertos ao público no piso B, sala 02 do TCA.

