Cameratas da OSBA fazem apresentações gratuitas em fevereiro

Em meio à variedade de ritmos e sonoridades do verão baiano, a música de concerto também está entre as opções do público, graças ao projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

As apresentações gratuitas acontecem em espaços alternativos de Salvador e, no mês de fevereiro, estão programados oito concertos, com os grupos Quarteto Novo, Quadro Solar, Opus Lúmen e Bahia Cordas, todos formados por músicos da Sinfônica da Bahia.

O amplo repertório selecionado inclui composições do período Barroco, do Romântico e até clássicos da MPB, entre outros gêneros musicais.

A OSBA tem como curador artístico o maestro Carlos Prazeres e o projeto Cameratas conta com o apoio da Secretaria de Cultura (SECULT-Ba), através da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) e do Teatro Castro Alves.



