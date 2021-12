Cameratas da Osba fará oito apresentações em junho

Com oito apresentações gratuitas em igrejas, escolas e museus, as Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) anunciam a programação do mês de junho. As atividades começam já nesta terça-feira, 2, com apresentação do Quarteto Novo, que participa do projeto Terças Musicais no Museu Geológico da Bahia, às 16h30.

Na quarta, o concerto fica sob o comando do Bahia Cordas, que se apresenta às 15h, no Museu de Arte Sacra.

Formadas por músicos da Osba, as Cameratas têm o objetivo de incentivar a formação de plateias, apresentando um repertório que destaca grandes compositores e obras.

