Camerata Opus Lúmen faz live infantil na Terça Musical do MGB

Pensando no mês das crianças, a Terça Musical do mês de outubro vai ser voltada para o público infantil. A live da Camerata Opus Lúmen ocorre nesta terça-feira, 6, às 16h30, no Instagram do Museu Geológico da Bahia (MGB).

A ação é uma parceria do MGB com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). A camerata Opus Lúmen é formada pelos músicos Tota Portela (flauta), que será o anfitrião da live, Solamy Oliveira (clarinete), Gabriel Paes (oboé), Davi Brito (trompa), Humberto Monteiro (percussão) e Ilza Cruz (fagote).

O museu segue fechado. O retorno foi adiado para garantir a segurança dos frequentadores e funcionários. Antes do distanciamento social, toda primeira terça-feira de cada mês, uma camerata da Osba se apresentava no MGB.

