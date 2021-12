Camarote Villa Mix anuncia Simone e Simaria para o Carnaval de Salvador

O Camarote Villa Mix acaba de anunciar que a dupla Simone & Simaria também estará na grade de atrações do espaço para o Carnaval 2017. A dupla se apresenta no domingo, 26 de fevereiro.

Além das atrações para o domingo, o Villa Mix ainda contará com os shows de Jorge & Mateus, na sexta-feira ,24, do DJ Alok, no sábado, 25, de Matheus & Kauan, na segunda-feira, 27 e Wesley Safadão, na terça-feira, 28, último dia de camarote.

Instalado no circuito Barra/Ondina, o espaço possui serviço All Inclusive, SPA, Salão de Beleza, serviço de customização e lounges exclusivos.

Os ingressos já estão à venda através do site oficial do espaço e na Line Bilheteria, segundo piso do Shopping da Bahia. Informações: (71) 3035-8059.

