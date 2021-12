Calça rasga e Lenny Kravitz mostra partes íntimas em show

Em show na segunda-feira, 3, em Estocolmo, na Suécia, o cantor Lenny Kravitz passou por situação constrangedora. Empolgado, caminhando pelo palco de um lado a outro tocando guitarra, a calça do artista rasgou e as suas partes íntimas apareceram diante dos fãs.

Após a situação, o músico saiu do palco para trocar de roupa. O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, chegou a comentar o fato em seu perfil no Twitter. "Rapaz, sem cueca e com piercing. Nunca me mostraste isso".

Kravitz compartilhou a mensagem de Steven Tyler e chamou o momento de "penisgate" em publicação em sua página oficial no Facebook, uma associação ao escândalo político que derrubou o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, nos anos 1970.

Veja o vídeo:

Da Redação







