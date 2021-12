Caixa reúne 20 discos com 316 músicas de Ary Barroso

Em 1984, quando dos 20 anos da morte de Ary Barroso, o maestro e compositor Antonio Carlos Jobim lamentou: "O Brasil tem a memória muito curta. Não toca quase Ary. Mas o homem foi um gênio musical".

E no centenário de nascimento do compositor, em 2003, Guinga disse: "Ary Barroso é um amigo da alma, um homem que eu ouvi na minha infância, ouço a minha vida inteira. Não precisa falar de Ary Barroso. Um homem que o Tom Jobim assumiu como pai musical não tem nada que falar, né?".

Mas o que parece uma obviedade para esses dois mestres da MPB a respeito da memória do compositor de músicas como Folha Morta, É Luxo Só, Isto Aqui O Que É, entre outras, só recentemente foi realizado.

O pesquisador Omar Jubran resgatou e remasterizou as obras de Ary Barroso, de 1928 a 2006, que estão reunidas na caixa Ary Barroso - Brasil Brasileiro, contendo 316 músicas em 20 CDs e um livreto.

Ele começou a pesquisa em 1994 e conseguiu concluir em 2006. No ano passado, quando se comemorou o 110º aniversário de nascimento do compositor, o Museu da Imagem e do Som, de São Paulo (vinculado à Secretaria de Estado da Cultura), lançou o trabalho para instituições públicas. No mês passado, o tesouro foi lançado comercialmente pela Novodisc.

"Acho que o brasileiro em média, infelizmente, desconhece Ary Barroso e a importância dele. Talvez ele conheça Aquarela do Brasil e outras duas ou três músicas. Porque o Brasil não tem o costume de resgatar seus grandes valores, dando as costas para quem quer fazer alguma coisa para mostrar ao próprio País".

Jubran, que é biólogo, tem dado outros passos nessa tarefa. Em 2000, resgatou a obra de Noel Rosa. Agora, a de Ary, e está à espera de patrocínio para trazer à tona trabalho semelhante com a obra de Lamartine Babo. Na opinião dele, são os três pilares da MPB, porque modificaram a lírica da música brasileira.

Amor Fatal

Na caixa Brasil Brasileiro as gravações originais das 316 (de um total de 321) composições de Ary aparecem em ordem cronológica, desde Vou a Penha, com Mario Reis, até a última, Amor Fatal, de 2006.

"Essa foi graças a eu ter achado na casa de um colecionador meia partitura e fizemos uma gravação particular, absolutamente inédita, que é apresentada instrumentalmente".

A caixa apresenta um livro com todas as letras, ano da gravação, além de curiosidades sobre o compositor. Também tem o mérito de revelar músicas menos conhecidas, como as que ele gravou no México.

Para Jubran, Ary teve todos os momentos de acertos e erros ao longo da carreira. Não houve, na opinião dele, uma década em que fez apenas "coisas boas ou ruins ou só coisas mais ou menos". Mas destaca que Ary teve muita sorte, porque as gravações originais sempre foram arranjadas por maestros excelentes: "O maestro de Aquarela do Brasil é Radamés Gnatalli, e outros abrilhantaram muito. Você só pode fazer um bom arranjo quando tem melodias ricas".

Os intérpretes que mais gravaram o compositor, de acordo com o pesquisador, foram Francisco Alves, Silvio Caldas e Carmem Miranda. Esses e outros, como Aracy de Almeida, Jamelão, Orlando Silva e Ângela Maria, também aparecem no box.

"Ele gostava muito da forma que Carmem Miranda cantava. Quando Francisco Alves trocou a palavra inzoneiro por rizoneiro, que não significa nada, ele quase mata Francisco Alves. Mas tudo que Francisco Alves gravava, podia ser uma droga, virava sucesso", avalia.

Ary Barroso morreu no dia 9 de janeiro de 1964. Naquela noite, a Escola de Samba Império Serrano iria homenageá-lo com o samba-enredo Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira. Mas ele bem que sabia: sua Aquarela, com seu "Brasil brasileiro", é para sempre.

