Caetano Veloso lança clipe de A Bossa Nova é Foda

O cantor baiano Caetano Veloso lançou nesta segunda-feira, 15, o clipe da música "A Bossa Nova é Foda", primeira canção do trabalho mais recente do músico, o álbum Abraçaço.

O clipe, gravado no Rio de Janeiro, remete à capa do álbum, onde Caetano Veloso é "abraçado" por diversas mãos. O clipe conta com a participação dos músicos da Banda C, Pedro Sá, Ricardo Dias Gomes e Marcelo Calado.

<VIDEO ID=1318407/>

adblock ativo