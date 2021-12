Caetano Veloso está entre as atrações do Festival de Verão

As últimas atrações da edição de 2015 do Festival de Verão foram confirmadas nesta sábado, 6. Passam integrar a grade do Palco 2015, Caetano Veloso, Banda do Mar, Saulo, Psirico e Cristiano Araújo.

Com as cinco confirmações, a grade de shows do palco principal do festival está completa. No dia 22 de janeiro, apresentam-se a banda Capital Inicial, Caludia Leitte, a cantora americana Kesha, O Rappa e Arlindo Cruz e Renato Aragão. No dia seguinte é a vez de Banda do Mar, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Harmonia do Samba e Cristiano Araújo. O último dia conta com a banda Malta, Lucas Lucco, a atração internacional Sublime with Rome, Saulo, Aviões do Forró e Psirico.

O primeiro lote de ingressos, com condições especiais de pagamento, será vendido até o próximo sábado, 13. Os valores para a pista são R$ 98 (inteira) e R$ 49. Já a entrada para os camarotes custam R$ 180, para o VIP, e R$ 120, para o Camarote Fiori Fiat.

As entradas estão à venda no site oficial do Festival de Verão, na loja oficial do festival no shopping Iguatemi, nos balcões Ticketmix ou através do telefone 4003-1212. Todos os ingressos e o passaporte, que dá acesso aos três dias de festival, podem ser parcelados em 6 vezes nos cartões de crédito.

