Ao lado de Caetano, a cantora Teresa Cristina volta a Salvador no dia 20 de janeiro, para apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A turnê marca o primeiro projeto internacional da dupla.

Durante a apresentação, Teresa irá promover o lançamento físico em CD e DVD do álbum "Teresa Canta Cartola".

Teresa cresce a cada melodia, a cada palavra, a cada segundo. Todos os brasileiros deveriam ver e ouvir... Teresa cresce a cada melodia, a cada palavra, a cada segundo. Todos os brasileiros deveriam ver e ouvir...

Segundo Caetano, a cantora é a grande motivação do seu embarque nesta turnê. Após assistir a estreia do show em janeiro de 2016, com Teresa no palco acompanhada apenas pelo violão de Carlinhos 7 Cordas, Caetano escreveu: “A tranquilidade com que cada acorde escolhido sugere a entrada da voz de Teresa refina a alma do ouvinte. E Teresa cresce a cada melodia, a cada palavra, a cada segundo. Todos os brasileiros deveriam ver e ouvir o que se passou no Theatro Net Rio naquela noite”.

No show da Concha, em Salvador, Teresa abrirá a noite cantando o repertório de Cartola ao som do violão de Carlinhos 7 Cordas, e será seguida pela apresentação de voz e violão de Caetano. Juntos, os dois encerrarão o show com os sucessos do cantor baiano, que volta em mais uma turnê acompanhado do seu violão.

Da Redação Caetano Veloso e Teresa Cristina se apresentam na Concha Acústica

adblock ativo