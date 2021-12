Caetano Veloso confirma show em Salvador da turnê Abraçaço

O cantor baiano Caetano Veloso deve se apresentar no dia 17 de maio na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O cantor vem a capital baiana com a turnê do seu novo álbum, Abraçaço. A produtora responsável pelo evento não divulgou os valores dos ingressos.

O disco marca a parceria do artista baiano com a banda Cê, formada por Pedro Sá (guitarra), Ricardo Dias Gomes (baixo) e Marcelo Callado (bateria), com quem se apresenta desde 2006.

Caetano Veloso deve levar a turnê para o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre.

