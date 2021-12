Caetano Veloso assiste show da banda Cascadura em Salvador

O músico Caetano Veloso, 70 anos, esteve presente ao show da banda de rock baiana Cascadura, que aconteceu na última sexta-feira, 3, na casa de shows Portela Café, em Salvador, ao lado do grupo conterrâneo Sertanília. Após a apresentação, Caetano posou para uma foto com os integrantes do Cascadura.

Em recente artigo, publicado no dia 10 de fevereiro em A TARDE, Caetano elogiou o grupo Cascadura, ao afirmar que o mais recente álbum da banda, "Aleluia", lançado em 2012, era "um dos melhores discos de rock brasileiro de sempre".

Caetano já está em Salvador para a apresentação do show da turnê do disco "Abraçaco" (2012), que acontece no dia 17 de maio, sexta-feira, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos já estão esgotados.

Leia o trecho do artigo de Caetano Veloso "Salomão e Cascadura", publicado em A TARDE no dia 10 de fevereiro de 2013, que fala da banda baiana Cascadura:

"Quero ser justo: um dos melhores discos de rock brasileiro de sempre é o novo do Cascadura, "Aleluia". Fico profundamente feliz: Zeca (ainda pequeno) e eu ouvíamos apaixonados o CD dessa banda resistente quando eles gravaram "Nicarágua". Eles nunca esmoreceram. Agora trazem um trabalho extenso e denso, com rítmica complexa, timbres ricos e interpretações espetaculares de Fábio. É um disco de responsa, que todos os amantes de rock deveriam ouvir. Não deixa de ser significativo que eu o tenha ouvido logo depois de ver Luiz Caldas encerrar noite quente no Fantoches com "Vassourinhas". O Baiana System também falou da história da guitarra baiana, olhando para o futuro. Há referências ao carnaval em "Aleluia". Vou ouvir mais. E falar mais. Eu me perco: é que quero ser justo como Salomão".

Ouça o disco "Aleluia":

