Caetano Veloso abre os festejos em Santo Amaro

Após o falecimento de Dona Canô, no dia de Natal, a família Veloso foi muito questionada sobre a realização da Festa de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro, tradicional celebração que marca os festejos religiosos e profanos em torno da padroeira da cidade.

Segundo J. Velloso, apesar da tristeza, todos responderam que deveria ser a melhor possível e passaram a trabalhar para que a tradição fosse mantida e a cidade recebesse shows de grandes nomes da MPB, forró, axé e pagode e até mesmo o pianista João Carlos Martins foi convidado. "Os artistas reconheceram o momento da gente e de Santo Amaro e demonstraram muito interesse em participar", afirma o curador musical das festividades.

"Minha mãe era muito festeira, a gente não pode deixar de respeitar isso. As pessoas estão querendo vir homenageá-la. Para a família é difícil, mas temos que fazer", completa Rodrigo Veloso, secretário de cultura do município.

A programação profana em comemoração à Festa de Nossa Senhora da Purificação começa no dia 25, com show de Caetano Veloso. A apresentação certamente será marcada por muita emoção, pois acontecerá no mesmo dia da celebração da missa de um mês de falecimento da matriarca dos Velosos.

Centenário de Luiz e Vinicius - Este ano, a programação cultural acontece em dois palcos e homenageia o centenário de duas personalidades brasileiras: Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e Vinicius de Moraes, o Poeta da Paixão.

"Montamos uma grade que, de alguma forma, tem uma relação entre os homenageados e a música da Bahia. Acredito que este ano vamos fazer uma festa superbonita em Santo Amaro", conta J. Velloso.

O Palco Luiz Gonzaga vai receber artistas como Gilberto Gil, Chiclete com Banana, Maestro João Carlos Martins e Baby do Brasil. Já o palco Vinicius de Moraes será marcado por apresentações mais intimistas e funcionará, segundo J., como uma espécie de "Canecão", com mesas e cadeiras.

"Em tamanho, ele é menor, mas em atrativos é tão grandioso quanto o outro. Por lá vão passar Flávio Venturini, Chico César, Angela Ro Ro, Boca Livre e outros artistas de Santo Amaro", conta o músico.

Além do show de Caetano, a primeira noite contará com uma apresentação do Marcos Frota Circo Show. "Assim, vamos chamar a atenção para a importância do lado lúdico e da cultura popular na cidade. A programação também inclui grupos de capoeira, nego fugido, maculelê e samba de roda".

Para J., a realização dos festejos também é uma oportunidade de destacar o lado religioso das celebrações. "Este sempre foi um desejo de minha avó. A novena acontece a partir do dia 23. É belíssima, com orquestra e cantada em latim. Você tem a oportunidade de ouvir aquela música barroca e depois sair e ouvir MPB".

A programação foi feita para que o público possa participar dos eventos religiosos e profanos. Às 18 horas acontece o primeiro show no palco Vinicius de Moraes, depois a novena, que é seguida de outro show no palco menor. Somente às 23 horas terão início as apresentações no Palco Luiz Gonzaga.

O evento inclui a tradicional lavagem das escadarias da igreja matriz, no dia 27, o culto secular criado pelos escravos. Na manifestação, milhares de fiéis saem pelas ruas em procissão, carregando cerca de 40 imagens católicas.

Homenagem à matriarca - O forrozeiro Targino Gondim se apresenta no palco Luiz Gonzaga no dia 26 e, além de homenagear o Rei do Baião, também vai oferecer uma canção a Dona Canô.

"Há alguns anos, ela assistiu a um show meu em Santo Amaro. Esperou até o final para conversar comigo e disse que a música A Vida do Viajante a emocionava muito", conta Targino.

adblock ativo