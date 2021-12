Caetano e Gil fazem show histórico

Um século é a soma dos cinquenta anos de música de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Desde o começo da amizade na Bahia da década de 1960, eles constroem trajetórias marcadas por constante diálogo, afeto e contribuições imensas para a música brasileira.

Celebrando esse momento, os músicos estão realizando turnê conjunta no Brasil e no exterior com o espetáculo "Dois Amigos, Um Século de Música" - registrado em CD e DVD em 2015.

O show chegou a Salvador na noite deste sabado, 2, e levou uma multidão ao Farol da Barra. Era o ponto alto do Festival da Cidade, que ocorreu entre quinta e domingo, com atrações de linguagens artísticas variadas.

Com atraso de 19 minutos, Gil e Caetano subiram ao palco para mostrar 30 músicas do vasto cancioneiro produzido pela dupla em uma apresentação de quase duas horas, na mesma ordem do CD e DVD.

Alguns problemas técnicos, como microfonia e som baixo, ameaçaram o brilho da noite. No entanto, a força da música dos baianos garantiu um belo espetáculo, emocionante do início ao fim.

Roteiro

O repertório abarcou de canções da Tropicália a obras mais recentes, como "Odeio" e "Não Tenho Medo da Morte", e ainda sucessos radiofônicos, a exemplo de "Luz de Tieta" e "Toda Menina Baiana", cantados em uníssono pelo público. A primeira apresentada foi Back In Bahia, um rock de Gil sobre o período em que estava exilado com Caetano em Londres, e que fala da saudade da terra de origem.

O sentido da canção ganhou ainda mais força na noite em Salvador. Aliás, a ocasião e o lugar não poderiam ser mais adequados: a semana do aniversário da capital baiana comemorada por um público enorme no Farol da Barra.

Na sequência, tocaram "Coração Vagabundo", de Caetano, com Gil cantando a primeira parte. A música, com harmonia fortemente influenciada pela bossa-nova, demonstra a importância do estilo criado por João Gilberto e Tom Jobim na obra dos baianos.

Logo depois, a canção "Tropicália", homônima ao movimento cultural criado pela dupla, foi cantada com o acompanhamento do primeiro grande coro do público, que estava ainda tímido nas duas primeiras. A interação também ocorreu após "Marginália 2", quando Caetano saudou a plateia e parabenizou a cidade pelos seus 467 anos.

Antes de anunciar a mais recente composição apresentada no espetáculo, o samba "As Camélias do Quilombo do Leblon", Caetano voltou a falar com a plateia. "Essas que a gente acabou de cantar são algumas das mais velhas, agora vamos tocar a mais nova desse show que finalmente chega a Salvador e que compomos aqui".

Manifestação política

A canção, apesar de nova e ainda pouco conhecida, foi bastante aplaudida pelo público, que chegou a cantar junto com a dupla no final. Outra de uma fase mais recente, "Odeio", de Caetano, foi o mote para o protesto contra o Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Quando o cantor e compositor entoava "Odeio você", a plateia respondia: "Cunha".

O clima politizado permaneceu ao fim da música, quando muitas pessoas puxaram o grito "Não vai ter golpe", manifestação que já havia sido ensaiada no início da apresentação.

Nesse momento, Caetano complementou o bordão contrário ao impeachment da presidente Dilma Rousseff: "não vai". Mas logo depois o foco das atenções voltou a ser a musicalidade de Caetano e Gil.

Eles se revezaram nas interpretações de "Super Homem", "Expresso 2222", "Avisa Lá" e "Andar com Fé". Quando um cantava a primeira parte, o outro aparecia na segunda. Os violões também ora escreviam o mesmo enredo, ora se complementavam, sobretudo por iniciativa de Gil, que, embora não tenha o mesmo o eflúvio de antes na voz, apresenta um violão cada vez mais elegante.

Final arrebatador

Na metade do espetáculo, uma garoa passageira chegou a cair na Barra, mas não havia nada que dispersasse o público, concentrado no que ocorria no palco. No final, uma sequência arrebatadora em dois bis: "Desde Que O Samba é Samba", "Domingo no Parque" e "A Luz de Tieta", "Leãozinho" e "Three Little Birds". Assim, Caetano e Gil se despediram e foram ovacionados pelo público.

Essa turnê, que junta no mesmo palco esses dois grandes artistas, já pode ser considerada um marco histórico também pelo percurso que faz por fases distintas da produção e experimentação musical do país a partir do cancioneiro da dupla. O roteiro vai de bossa-nova ao rock, passando por baião, ijexá, samba e outros estilos que compõem a incrível diversidade brasileira. E o século de música dos amigos Gilberto GIl e Caetano Veloso.

