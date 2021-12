Caetano apresenta show do CD Abraçaço para uma Concha lotada

Foi com os versos da canção A Bossa Nova é Foda que Caetano Veloso escolheu abrir seu show na noite de sexta-feira, 17, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Diante da casa lotada, Caetano apresentou o disco novo, Abraçaço, ao público soteropolitano.

Apesar de fazerem parte do CD mais recente do cantor, praticamente todas as faixas eram cantadas em coro por quem apostou que não ia chover (e acertou) e apareceu na Concha.

Da plateia, o ator Wagner Moura era dos mais empolgados e não arriscou escolher uma música como preferida do disco novo de Caetano. "Gosto de todas", disse.

Repertório - Armandinho Macedo, guitarrista, confessa que ainda está conhecendo o Abraçaço, mas que tem gostado bastante. "Fiquei feliz de ver todo mundo sabendo cantar todas as músicas", afirma.

No repertório, Caetano apresentou canções de vários momentos de sua carreira, mescladas às do disco novo. De Abraçaço, os momentos mais empolgantes da apresentação ficaram por conta de Parabéns e da música que dá nome ao CD.

Sucessos - Grandes sucessos como Reconvexo fizeram a alegria do público presente, que sambou, acompanhou com palmas, e garantiu muitos gritos de empolgação ao final da música. Eclipse Oculto e Você Não Entende Nada também agitaram a plateia, que cantava tudo com bastante animação.

Do outro lado, no palco, Caetano e a banda Cê também se divertiam: o cantor rebolou, deitou no chão e passeou pelo palco com seu violão. Quem estava lá, viu: a bossa nova é foda, e Caetano anda mais rock n roll do que nunca.

