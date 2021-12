Buteco do Gusttavo Lima chega a Salvador em agosto

Acontece na sexta-feira, 2, de agosto, no Parque de Exposições de Salvador, a primeira edição baiana do Buteco do Gusttavo Lima. O evento, que já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Fortaleza, Aracaju, conta com shows completos e participações de Xand Avião, Bell Marques e da banda Saia Rodada.

Dentre os sucessos que não podem faltar no Buteco do Gusttavo Lima, está ‘Apelido Carinhoso’, que em 2018, foi uma das canções mais escutadas no Brasil. As vendas dos ingressos já foram iniciadas pelas lojas Tic Mix e Line Bilheteria.

O evento será dividido em três setores: Zé da Recaída, Apelido Carinhoso e Embaixador. No primeiro, os valores são R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira). No segundo, com acesso à frente do palco, os ingressos custam R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira). Já no terceiro, também com acesso à frente do palco, o serviço é Open Bar e há um valor único de R$ 300. Nessa área serão servidos refrigerante, água, vodka importada e cerveja.

adblock ativo