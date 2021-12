Morreu nesta terça-feira, 2, aos 73 anos, na Jamaica, o cantor e percussionista Bunny Wailer. Considerado uma das maiores lendas do reggae, o músico era amigo de infância de Bob Marley e fundou com ele e Peter Tosh, o famoso grupo The Wailers em 1963, sendo o último integrante da formação original vivo, já que Marley morreu de câncer em 1981 e Tosh foi assassinado em 1987.

Bunny Wailer, um dos fundadores do The Wailers, morre aos 73 anos

Segundo informações da AFP, a morte de Wailer, cujo nome real era Neville Livingston, foi confirmada pela ministra da Cultura da Jamaica, Olivia Grange. Ela não especificou a causa, mas disse que o artista veio a óbito no Andrew's Memorial Hospital em Kingston.

"Continuamos agradecidos pelo papel que Bunny Wailer desempenhou no desenvolvimento e popularidade da música reggae em todo o mundo", disse Grange em um comunicado.

"Lembraremos com grande orgulho como Bunny, Bob Marley e Peter Tosh levaram a música reggae para todos os cantos do mundo", acrescentou.

Pela sua história na música, Wailer ganhou três prêmios Grammy e em 2017, recebeu a Ordem de Mérito da Jamaica, a quarta maior homenagem do país.

'Ícone'

Marley e Tosh foram os cantores e compositores principais do The Wailers, mas Livingstone desempenhou um papel fundamental na criação das harmonias para as canções do trio, de acordo com a revista Rolling Stone.

"Os Wailers são responsáveis pelo som dos Wailers. Bob, Peter e eu: somos totalmente responsáveis pelo som dos Wailers e pelo que os Wailers trouxeram para o mundo e deixaram como legado", disse o artista ao Afropop em 2016.

O álbum de estreia da banda por uma grande gravadora, "Catch a Fire", lançado em 1973, ajudou a lançar o grupo à fama internacional. O álbum foi considerado o 126º entre os 500 melhores álbuns da história pela Rolling Stone.

Entre os maiores sucessos da banda estão "Simmer Down" e "One Love". Após deixar o grupo em 1974, Wailer iniciou uma bem-sucedida carreira solo como compositor, produtor e cantor do gênero, tornando-se um dos mais importantes produtos de exportação da Jamaica.

Ele recebeu muitos elogios por seu álbum "Blackheart Man", que apresentava a canção "Burning Down Sentence", inspirada em sua experiência de cumprir um ano de prisão por posse de maconha.

“As músicas que foram feitas em 'Blackheart Man' foram muito simbólicas e significativas para o desenvolvimento da música reggae”, opinou Wailer no Reggaeville em 2017.

“Eu realmente considero 'Blackheart Man' como um daqueles álbuns em que o mundo do reggae universal deveria se concentrar”, avaliou.

O artista ganhou o Grammy de melhor álbum de reggae três vezes na década de 1990.

Depois de saber sua morte, muitos prestaram homenagem a Wailer nesta terça-feira.

"Na minha opinião, Bunny Wailer era um músico mais poderoso até do que Bob Marley", disse Karyl Walker, um veterano jornalista musical jamaicano. "Ele tocou instrumentos, mais de um, e escreveu canções muito boas", afirmou.

A esse respeito, Walker lembrou que a popular canção dançante de 1983 "Electric Boogie" foi escrita por Wailer.

"Agora todos os Wailers estão mortos e cabe aos jovens artistas jamaicanos elevar o nível para continuar este rico legado", disse Walker à AFP.

“Perdemos um ícone”, acrescentou Herbie Harris, tecladista e vocalista da banda The ATF.

Bob Marley (à esquerda), Bunny Wailer e Peter Tosh

