Bullet For My Valentine lança seu sexto disco de estúdio, "Gravity"

A banda de metal galesa, Bullet For My Valentine, lançou nesta sexta-feira, 29, o seu sexto álbum de estúdio. Gravity conta com onze faixas, incluindo os singles já lançados “Over It”, “Piece Of Me” e “Letting You Go”.

Recebido de forma positiva, Gravity é um álbum totalmente diferente de todos que o BFMV já havia lançado. Com músicas melódicas, misturadas com um som eletrônico contemporâneo, o álbum marca a evolução da banda, mostrando que os rapazes não teve medo de arriscar em uma sonoridade diferente.

Gravity sucede Venom (2015) e marca a estreia do baterista Jason Bowld que substituiu Michael “Moose” Thomas em 2016. Ouça o disco na íntegra logo abaixo.

