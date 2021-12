Buchecha e Felipe Dylon se unem e lançam música em parceria

Se inserindo novamente no mundo da música, o dono do hit "Musa do Verão" se uniu a Buchecha para o lançamento de uma nova música, intitulada "Sabor de Verão".

De acordo com informações do Uol, Buchecha afirmou que gosta muito do trabalho de Felipe Dylon, que fala de amor, alegria, verão, praia, mulher bonita e Brasil. "Coisas que a gente realmente tem de bom nesse país e valoriza", disse.

Assista o videoclipe abaixo:

