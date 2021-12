Bruno Masi lança xote romântico “A Lua” no Dia dos Namorados

Considerada um símbolo dos apaixonados, “A Lua” é a mais nova música do cantor Bruno Masi, que será lançada neste sábado, 12, Dia dos Namorados. Já no ritmo do São João, a composição é um xote romântico que incorpora o som do trio nordestino: sanfona, triângulo e zabumba.

“A Lua” marca a volta de Bruno Masi à cena musical. Seu último lançamento foi “Ondas”, em 2015, que levou o Troféu Caymmi de melhor música por votação popular. Antes da parada, foram quatro álbuns solo: Trilhos Fortes (2005), Tempo e Melodia (2008), Sertão Marfim (2011) e Quarto Capítulo (2013).

“Foi uma parada natural, de estudo, dedicação à paternidade e de introspecção nesse último ano, de pandemia, de isolamento e de reflexões. O retorno é no tempo certo”, revela Bruno, em nota.

A nova música foi gravada nos estúdios WR, em Salvador, no mês de março, e tem Bruno Masi na voz e violão; Hilário Passos, na zabumba e na sanfona; Apu Tude e Martim Buffer na engenharia de som. A capa do single tem arte de Miu Monteiro.

Nos palcos desde o início dos anos 2000, com a banda baiana de rock SuperFly, Masi emplacou os sucessos 'Transeira' e 'Sozinha', que foi trilha sonora do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

