Bruno Magnata divide a vida entre a fúria e a tranquilidade

Bruno Magnata nos palcos e Sobral na vida. O rapaz que faz todo mundo cair na quebradeira com muita ostentação toda sexta-feira na The Best Beach leva uma vida de tranquilidade.

Como os ensaios já são os próprios shows que rolam no fim de semana, ele pouco tem a fazer de segunda a quinta. "Eu acordo, checo e-mails, resolvo algumas coisas da banda quando tem pra resolver e fico com minha mulher", conta. Grávida de cinco meses, a famosa e polêmica Índia Smith é quem vai dar o primeiro filho ao cantor. Não muito acostumado com os pequenos, ele dispara: "Filho é que nem peido, você só suporta o seu".

E é com esse humor que Bruno leva a vida. Inclusive, quase nada lhe tira do sério. "Eu não sei nem o que te dizer sobre o que me aborrece. Eu sou muito de boa", confirma. Nas horas vagas o ponto certo é o Salvador Shopping, onde ele já chegou a gastar R$ 3 mil em uma tarde. "Eu não vou negar que tenho pra gastar. Mas não sou do tipo que fico ostentando. É que tem algumas coisas que são realmente caras", explica.

A bem dizer, Bruno não parece mesmo ser um cara da ostentação. Na última semana ele recebeu o MASSA!, do grupo A TARDE, vestido de uma maneira bem simples, na casa do seu assessor. No bolso foi possível encontrar até um celular da década de 90 que, por vergonha, ele não deixou a reportagem fotografar. "Esse aqui não descarrega nunca, é o melhor que eu tenho", conta aos risos.

Ainda sobre a rotina, Bruno e a esposa escolheram a Santa Mônica para morar enquanto a pequena Nicole Ayala não nasce. Depois, só Deus dirá. "Ela quis ficar perto dos avós nesse momento e eu respeitei. Depois vamos arrumar nosso canto", diz. Canto esse, que pode um dia vir a ser o seu local predileto, em Castro Alves. "Eu tenho um sítio lá, que é onde descanso. Lá encontro a minha paz", diz.

