Bruno Gouveia é atração do Conversa Brasileira

A atração que vai ao ar todos os domingos, sempre a partir 21h, traz um papo descontraído com grandes expoentes da nossa música.

Neste domingo, 22, às 21h, o programa Conversa Brasileira traz um bate-papo com Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão.

Ele vai falar sobre o começo da banda e explicar de onde surgiu o nome Biquíni Cavadão, suas parcerias, as versões remix da banda, a historia dos seus shows, sua relação com os artistas baianos e com as novas tecnologias. Sintonize 103,9 ou acesse atardefm.com.br.

adblock ativo