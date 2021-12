Bruno e Marrone apresentam show de inéditas no Armazém Hall

A dupla sertaneja Bruno & Marrone apresenta no dia 24 de novembro, no Armazém Hall, o show com um repertório de canções inéditas, que fazem parte do CD/DVD "Ensaio", gravado recentemente. O evento começa às 22h e conta ainda com as apresentações de Seu Maxixe, Danniel Vieira e Israel Rocha.

O show traz como destaque a nova música de trabalho da dupla, “Enquanto eu brindo cê chora”, além de “Na conta da loucura”, “Pensa bem”, “Motivo Bobo” (Vestido vermelho), “Andar solidão”, “Chega de nove horas”, “Jogou pro alto”, “Trégua”, dentre outras que compõem o álbum. Já “Dormi na praça”, “Choram as rosas” e “Por um minuto”, eternizadas entre o público, também farão parte da apresentação.

Os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 90 (área vip) e R$ 130 (camarote) e estão à venda nos Balcões de Ingressos dos Shoppings, site e bilheteria do Armazém Hall.

adblock ativo